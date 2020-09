Nimelt teatas Kalevi esimene vastane Lokomotiv Kuban, et jätab vahele homme ja ülehomme Peterburis toimuva kontrollturniiri, sest meeskonda on tabanud koroonaviirus. Teada on, et positiivse testi andis mitu meeskonnaga seotud liiget, kuid kes täpselt ja kui palju on haigestunuid, klubi ei täpsustanud.