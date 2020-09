Võimas kogemus! Eesti poksitüdruk ristas kindad Euroopa meistriga

Poolfinaali kaotus tõi Loomägile kaela pronksmedali ning hulganisti kogemusi. "Berit poksis hästi ning oli matšiks väga hästi häälestatud. Ta näitas, et on vaimselt väga tugev ja ei karda isegi maailma tippude vastu poksida. Tehniliselt ja taktikaliselt õppisime väga palju, sest lisaks matšile saime kohalike naispoksijatega teha ka mitmeid sparringuid," tunnustas treener Kaupo Arro oma õpilast, kellega igapäevaselt Poksiklubis Kalev oskusi lihvitakse.

Kõige tähtsamaks peab Arro aga kinnitust, et Loomägiga tasub lähiajal kindlasti minna Euroopa meistrivõistlustele. "See turniir andis kinnitust, et Beriti on võimeline kuni 22-aastaste Euroopa meistrivõistlustel poksima ning tegema seda seal hästi."