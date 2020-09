Poolpaljalt võistlemine ja iluideaalid teevad naiskergejõustiklastest lihtsa sithmärgi

23-aastane Inglismaal sündinud atleet ütles, et oma välimuse eest hoolitsemine on seda mõistetavam, et naised võistlevad ju sisuliselt poolpaljalt. «On täiesti tavaline mõelda, milline näeb välja sinu võistlusriietus. Ma ei pea seda enam nii oluliseks kui varem, kuid näen seda enda ümber palju,» lausus ta.

Huntingtoni hinnangul on sportlaste välimuse kritiseerimine sotsiaalmeedia ajastul väga suur probleem. «Paljud saavad negatiivseid kommentaare. Kui kellelgi ei lähe tulemuste mõistes hästi, tunnevad nad, et nad on paksemad kui eelmisel hooajal. Raske on mingit muud põhjust näha, kuna välimus on ainus, mis torkab silma. Tahaksin kasutada enda positsiooni, et sellist suhtumist muuta.»