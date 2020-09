Otseblogi ⟩ Sloveenid lõid Kaljule avapoolajal neli väravat

Esindusmeeskonna põhikoosseisust või selle piirimailt sõitsid kaasa Marko Meerits, Sander Puri, Deniss Tjapkin, Kaspar Paur, Kaarel Usta, Alex Matthias Tamm ja Andreas Raudsepp. Samas vastastel on kasutada kogu koosseis, sest kõik mängijad tunnistati koroonaviirusest tervenenuks.

Nõmme Kalju president Kuno Tehva nentis eile Postimehele antud intervjuus, et olukord on küll kehv, kuid pead norgu ei lasta. «Kaasa sõidab 18 mängijat, kuid sisuliselt läheme mängima ikkagi B-koosseisuga. Kolm-neli mängijat on vahelduva eduga kuulunud tänavu meistriliigas mängiva esindusmeeskonna algkoosseisu. Ent praktiliselt kogu kaitseliin puudub, põhikahurvägi jääb kahjuks koju,» sedastas Tehva olukorra.