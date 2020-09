EA Sports andis Barcelonas mängivale Messile hindeks 93, mis on küll ühe võrra väiksem kui mängu eelmises versioonis, ent teeb argentiinlasest ikkagi FIFA 21 tugevaima mängija. Lisaks kõrgeimale üldreitingule on Messi karakter mängu parim triblaja.

Teisel kohal on Juventuse ründeäss ja Messi igipõline rivaal Cristiano Ronaldo. Ka tema hinne langes võrreldes möödunud aastaga ühe võrra ning on nüüd 92. Küll aga on Ronaldo karakter kõige parema löögiga. Kuna Juventuse litsentsiõigused kuuluvad konkureerivale videomängule, nimetatakse meeskonda FIFA 21-s Piemonte Calcioks.