USA Today kirjutab, et kaheksa aastat NFL-i kuulunud Hunt on pärast Saintsi kaitsja Marcus Davenporti vigastada saamist oodatud täiendus. Hunt on karjääri jooksul võtnud osa 95 NFL-i kohtumisest ning peaks hooaja avamängus kaitses koha sisse võtma Cameron Jordani kõrval.