Selgus EMile läkitatava neljapaadi koosseis

Kauaaegne neljapaadi eessõudja Taimsoo jäi tiimi esitlusega rahule ja kiitis teiseks tulnud kvarteti valguses koondise tugevat pinki. «Minek oli päris hea, Mulle meeldib, et kõik mehed on küllaltki ühtlased. Noorem nelik oli veel tuhande meetri peal meil kõrval ja näitas visa vastupanu,» hindas Rio olümpia pronksmedalist.

Kas nüüd on kindel, et meistriks tulnud paatkond saab loa startida oktoobris Poolas Poznanis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel? «Minu teada peaks nii minema, vähemasti peatreener on seda öelnud. Selle nädala alul tegime pidevalt testsõite – vahetasime mehi ja katsetasime. Jüri-Mikk Udam kohanes kiiresti ja tabas rütmi ära,» rääkis Viljandi esisõudja ja hindas, et Udami koht esindusnelikus tundub igati loogiline. «Mis seal salata, tegemist on andeka poisiga, kelle füüsilised testidki on olnud kõrgel tasemel.»