Nõmme Kalju koroonakoldega on seotud veel üks mängija

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17. Tõsi, reaalselt ööpäevaga lisandusi ei tulnud, sest üks mängija oli varasemast jäänud statistikasse märkimata ning ta on järginud kõiki reegleid. Ungaris euromängul käinud võistkonnast on nakatunud üks pallur.