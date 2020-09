Uue põlvkonna konsoolide kassi-hiire mäng peaks lõppema 16. septembril

Esimene PlayStation 5 ülekanne leidis aset juba juunis, kui tutvustamsiele tulid teiste seas «Spider-Man: Miles Morales», «Gran Turismo 7», «Ratchet & Clank: Rift Apart», «Resident Evil Village» ja «Horizon Forbidden West». Sony on seni väga oskuslikult hoidnud enda teada nii uue konsooli hinna kui ka ilmumiskuupäeva. See-eest Microsoft on oma järgmise põlvkonna mängumasina detailid juba avalikustanud: Xbox Series X ja Series S on saadaval alates 10. novembrist. Hinnaks vastavalt 499 ja 299 USA dollarit. Konsoolide ametlik eeltellimine algab 22. septembril.