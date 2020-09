«Olin parasjagu teel bensiinijaama, kui nägin, et üle mäe tulev lennuk on kontrolli kaotamas. Sel hetkel ei saanud ma aga veel aru, et see võiks kukkuda järve. Mõni hetk hiljem tuhises see üle meie peade ning inimesed hakkasid ümberringi karjuma, et see kukkuski alla,» meenutas Molson vahejuhtumit.