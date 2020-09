Saade ⟩ Sebastien Loeb tormas avapäeval liidriks

Hyundaiga kihutav legend edestab Thierry Neuville’ 1,2 ja Sebastien Ogier’d 1,3 sekundiga. Vahed on väikesed, sest esikohta ja kaheksandat positsiooni lahutab vaid 6,6 sekundit ning ainsana on kõrgest mängust väljas WRC-autos vähekogenud Gus Greensmith ja Pierre-Louis Loubet. Tänak on seitsmes, jäädes meeskonnakaaslasele alla 4,8 sekundit.