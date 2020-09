Pole vale öelda, et Eesti jalgpall on selges madalseisus. Meie klubid on tänavu kaotanud kõik eurokohtumised ning koondis jäi septembris alla nii Gruusiale kui ka Armeeniale. Kas selles on süüdi peatreener Karel Voolaid? Mõneti küll, samas oleks ka rumal kõik hädad tema kaela veeretada.