Norrast sirgub Warholmi ja Ingebrigtsenite kõrvale järgmine rekordeid nihutav kergejõustikutalent

6301 points by Henriette Jæger in Moss today. New U18 World Best performance in heptathlon. Improving 6221 by Maria Vicente in Gyør 2018. https://t.co/iYAVzZvtlO@EuroAthletics @srmills90 @Statman_Jon @WorldAthletics @DecathletesOfEu pic.twitter.com/vO4qpnTQHi