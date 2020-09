«Dopinguvastase võitluse seisukohast on tegemist äärmiselt tähtsa kohtuprotsessiga – mitte ainult Saksamaal, vaid ka meie piiridest kaugemal,» sõnas Saksamaa olümpiakomitee president Alfons Hörmann väljaandele Mitteldeutsche Zeitung. «Kui süüdistatavad mõistetakse süüdi, on meie selge ootus, et neid ootaks ees tõsine karistus.»