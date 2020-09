Flora treenerid on euromängu eel kerges teadmatuses

«Paraku on nende liigaga seis selline, et nii InStatist kui ka internetist me nende kohta väga palju informatsiooni ei ole saanud. Kui tavaliselt oleme harrastanud ka seda, et läheme kohapeale vastast vaatama, siis nüüd polnud olukorrast tingituna ka seda võimalust,» sõnas juhendaja mängueelsel pressikonverentsil, kuid lisas, et mingi info on neil siiski olemas ning avaldas lootust, nad on treeneritebrigaadiga suutnud mängijatele ka mingi ettekujutuse mänguks manada.