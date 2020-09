CSKA president: kui Euroliigat ei mängita lõpuni, võib see sari kaduda

Vatutin pelgab, et kui tänavustki hooaega lõpuni ei mängita, võib sari kaardilt üldse kaduda. Teatavasti ei korralda Euroliigat mitte Euroopa alaliit, vaid klubide enda loodud eraorganisatsioon, kes on FIBA Euroopa rakukesega seetõttu algusest peale sõjajalal.

«Euroliiga on võtnud kasutusele kõik jõupingutused, et hooaeg algaks ja toimuks lõpuni. Võib olla kindel, et vahele tuleb palju korvpalliväliseid asjaolusid: mängude edasilükkamised ja ärajätmised, positiivsed koroonatestid ja tehnilised kaotused. Välja on töötatud kriisi- ja meditsiinilised juhendid, kõik klubid on Euroliigaga pidevas kontaktis,» rääkis Vatutin Venemaa agentuurile TASS.