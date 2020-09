PlayStation 5 mängukonsooliga kohtume 19. novembril!

See seab nii Sony kui Microsofti uue põlvkonna konsoolide stardipakud väga lähestikku ning otsustajaks hakkavad taas saama mängud! Hetkel on teada, et PlayStation 5 mängumasinaga koos jõuavad meieni «Astro's PlayRoom», mis on iga konsooliga kaasas, «Demon's Souls», «Destruction All Stars», «Marvel's Spider-Man: Miles Morales» ja «Sackboy a Big Adventure».