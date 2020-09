Blogi ⟩ Eesti jalgpall toob ka ilusaid tulemusi: Flora pääses eurosarjas edasi!

Enne mängu:

«Paraku on nende liigaga seis selline, et nii InStatist kui ka internetist me nende kohta väga palju informatsiooni ei ole saanud. Kui tavaliselt oleme harrastanud ka seda, et läheme kohapeale vastast vaatama, siis nüüd polnud olukorrast tingituna ka seda võimalust,» sõnas Flora juhendaja Jürgen Henn mängueelsel pressikonverentsil, kuid lisas, et mingi teave on neil siiski olemas.

Hea uudis on Flora jaoks see, et suure tõenäosusega saavad neid aidata viimastel nädalatel vigastusega kimpus olnud esiväravavaht Matvei Igonen ja põhiparemkaitsja Michael Lilander. «Nemad on saanud paar päeva hästi treenida, Ken [Kallaste] osas vaatame homme (täna – toim.), kas ta saab mängida,» sõnas Henn, kel on Islandi klubi vastu kasutada lisakäik ka ründeliinis, sest klubi treeningutega on taas liitunud ka Mark Anders Lepik. «Ta on sirgjoonelisem ründaja [kui Rauno Sappinen] ja see käik kulub meile kindlasti ära,» lausus juhendaja.

Peatreener kinnitas, et Meistrite liiga esimese eelringi matšist Marijampole Suduvaga, mille Flora 1:1 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias kaotas, oli palju õppida ning nad on teinud kohtumisest omi järeldusi. «Terve see mäng oli meie jaoks tagasiside, mida peame parandama,» kostis Henn ning kinnitas, et seekord on meeskond harjutanud ka penalteid.

Flora poolkaitsja Konstantin Vassiljev ütles, et tunneb ennast duelli eel hästi ning mingist väsimusest, ei vaimsest ega füüsilisest, ei saa juttu teha. «Ei jõua sellele isegi mõelda, sest mängud tulevad nii kiiresti üksteise otsa. Sain pärast koondisepausi veidi puhata ka,» sõnas keskväljamaestro.

Kas erinevad altminekud nii klubi kui ka koondise tasandil on meestele ka kuidagi teistusuguseid pingeid peale pannud? «Tihti ongi nii olnud, et Eesti klubid ei ole Euroopas edukad. Tahame muidugi, et meil läheks homme hästi ja selle mõttega läheme ka mängule. Me ei mõtle, mis juhtub, kui me ei võida. Tahame võita, aga pall on ümmargune,» leidis Vassiljev.

Flora näol on tegemist ainsa eurosarjas konkurentsis oleva Eesti klubiga, sest Euroopa liiga esimese eelringiga lõppesid nii Tallinna FCI Levadia, Nõmme Kalju kui ka Paide Linnameeskonna teekonnad.

KR ja Flora paaris on soosikukoorem Eesti klubi õlul. Reykjaviki sats toetub peamiselt islandlastele, välisjõudu on hangitud ründaja Kennie Choparti näol Taanist ja poolkaitsja Pablo Punyedi näol El Salvadorist.

Tasub ka märkida, et kui Eesti ja Islandi liigatasemed on üsna võrreldavad, siis KR on kohalikus meistrisarjas alles kuuendal kohal, kaotades liider Valurile 11 punktiga. Flora liigub kodukamaral kindlalt teise järjestikuse tiitli suunas.

Kohtumine pole oluline vaid klubidele, aga ka riikide meistrisarjadele. Mida kõrgem on liiga UEFA koefitsient, seda rohkem on neil eurosarjas kohti. Premium liigast pääsevad järgmisest hooajast alates automaatselt eurosarja vaid tabeli kaks paremat, kui Reykjavik kaotab, võib sama saatus tabada ka Islandit. Tõsi, selleks peab täna edukas olema Montenegro tiim Buducnost, kes kohtub tugeva Kasahstani võistkonna Astanaga.