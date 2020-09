Kas Türgi ralli kujuneb Loebi luigelauluks?

Käimasoleval MM-hooajal on ilmselt jäänud sõita veel kolm rallit – Türgi, Sardiinia ja Belgia. Türgis keerab Hyundai kolmanda WRC-auto rooli Loeb, Sardiinias on sõitjaks kinnitatud iirlane Craig Breen. Kui veel mõne aasta eest tahtnuks iga tiimijuht keerulisel asfaldirallil oma auto roolis näha rallikuningat ennast, siis tänapäeval see nii ilmselt pole.