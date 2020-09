Tänak enne Türgi rallit: pinge paneb meid maksimumi peal tööle

Türgi ralli sarnaneb paljuski eelmise aasta võistlusele, ning muudatusi on toimunud vähe. Äsja rajaluurelt naasnud Tänak leiab, et tingimused on võrreldes mulluse võistlusega halvemuse poole muutunud. «Eelmisest aastast tundub veidike hullem kohati. Midagi sarnast üle-eelmisele aastale. Pigem tundub kõige keerulisem pühapäev,» ütles Tänak Eesti ajakirjanikele.

Hyundai meeskond testis enne rallit Kreekas, mille rasked kruusateed sarnanevad Türgi omadele. Tänakule tundus, et Hyundai käitus rasketes oludes eeskujulikult. «Tundus, et mida raskemad olud, seda positiivsem. Eks näis, kuidas see rallil võrreldes teistega kajastub. Testil alguses valitsenud lihtsamad olud olid võib-olla natuke keerulisemad.»

Kuigi Tänak on viimasel kahel aastal Türgis võistelnud Toyota roolis ei osanud ta öelda, kas Hyundai käitub rasketes oludes paremini või halvemini. «Täna on raske öelda, kas me oleme paremad. Ega Toyota pole ka vahepeal käed taskus istunud.»

Tänak võitis Türgis 2018. aastal ning sõnas pärast võitu, et seal ei võita mitte kõige kiirem mees, vaid kõige targem. Milles see tarkus seekord võiks seisneda? «Tarkus on selles, et tuleb puhtalt läbi tulla. Kohati on mingil määral õnne vaja, kui seda saab nii kutsuda. Kindlasti on erinevaid segavaid faktoreid palju.»

Punktitabelis kolmandaks tõusnud Tänak stardib samalt kohalt ka reedestele katsetele. Saarlase arvates pole see kõige parem stardikoht, kuid kahel mehel, kes stardivad tema ees, on olud veelgi keerulisemad. Nendeks on Toyota sõitjad Sébastien Ogier ja Elfyn Evans.

Rehvivalik on Türgis samuti üks olulisemaid asju. Kuid see oleneb paljuski stardipositsioonist. «Praegu on ainult selge, mis positsioonil me stardime esimesele kahele katsele, aga edasi me ei tea. Seda me peame ootama ja nägema. Mingid ideed on paigas, mida erinevas olukorras teha,» ütles Tänak.

Pärast Rally Estoniat tunnistas Tänak, et tema õlul olnud pinged olid väga suured. Kas enne Türgi ralli on olukord rahulikum? «Pinge on see, mis paneb meid maksimumi peal tööle. Pinget omada on iseenesest positiivne. Püüda tuleb seda, mis on realistlikult võimalik. Kui ralli peale hakkab näeme, mis on võimalused ja mida meie võimed ning tehnika lubab. Hetkel on seda päris keeruline ennustada.»

Enne hooaja viiendat etappi kaotab Tänak üldarvestuses esikohta hoidvale Ogierile 13 punktiga. Teise koha mehest Evansist lahutab eestlast neli punkti. Kas Rally Estonia võiduga oma tiitlivõimalusi oluliselt parandanud Tänak võib Türgis natuke rahulikumalt hingata? «Oleme praegu kolmandal kohal ja mingit taktikat pole praegu kellelgi. Vahed on väikesed ja täna pole meil selline positsioon, kus midagi hoida.»

Praeguste andmete kohaselt on MM-hooajal jäänud sõita veel kolm etappi. Ühel hetkel võib kätte jõuda hetk, kus Neuville’l tuleb Tänaku tiitlivõitmiseks eestlast aidata. Samas püsib endiselt õhsu võimalus, et mõnel rallil võib tekkida vastupidine olukord. «Tiimikäskluste üle arutada on veel kaugelt liiga vara. Nii kaua, kui on reaalne võimalus tiitlit püüda, võitleb igaüks iseenda eest.»