WRC viimane kõlakas pani Neuville'i rõõmustama ja Ogier' pead raputama

Autoralli MM-sarja ametlik kalender näeb praegu ette, et koroonakriisist räsitud tänavune hooaeg lõppeb 22. novembril Belgias. Viimastel päevadel on aga sahistatud, et rallijuhid kaaluvad võimalust lõpetada hooaeg hoopis Monzas, kus on alates 1978. aastast sõidetud sõurallit. Kui Thierry Neuville võtaks Monza ralli kahe käega kalendrisse vastu, siis Toyota sõitjate Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier' jaoks jääks võistlus liiga lahjaks.