OTSEBLOGI ⟩ Türgi ralli: Tänak peab laupäeval teistele kõvasti teed puhastama, liidritoolil istub Loeb

Türgi ralli avapäeval on kavas kaks kiiruskatset, millel on kogupikkust 25 kilomeetrit. Nendele kahele katsele stardivad võistlejad MM-paremusjärjestuse alusel ehk Ott Tänak läheb rajale kolmandana. Ühest küljest tuleb esimesena startivatel sõitjatel teed puhastada vaid 25 kilomeetrit. Teisalt peavad mehed kohe alguses gaasi põhja vajutama, et laupäevaks võimalikult hea stardipositsioon välja sõita. Seetõttu tõotab juba reedene võistluspäev palju põnevust.