Ogier tunneb Tänakule kaasa: eelmine aasta oli olukord parem

«Tolm pole tore ja ma ei soovi seda ka teistele. Paljud nurisevad selle üle ja nõustun nendega. Iga aasta räägime, et kui vahed pole neli minutit, siis jääb tolm rajale. Eriti häirib see hommikuti ja õhtuti. Eelmine aasta oli stardiintervall neli minutit ja siis oli enam-vähem olukord. Aga isegi siis oli kohti, kus tolm oli rajal. Aga kindlasti on siis rajal turvalisem,» meenutas prantslane mullust Türgi rallit.