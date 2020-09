Piltuudis ⟩ Hyundai mälestab ootamatult surnud tiimiliiget

Türgi ralli avapäevaga võib Hyundai suures plaanis rahule jääda. Sebastien Loebi ja Thierry Neuville’i näol on meeskonnal kaksikjuhtimine, kuid tõrvatilgaks meepotis on Ott Tänaku seitsmes positsioon.

Kuigi vahed on väikesed – Tänak kaotab vanameister Loebile vaid 4,8 sekundiga – pannakse reedese võistluspäeva järgi paika laupäevane stardijärjekord. See tähendab, et Tänakul tuleb ralli pikimale võistluspäevale startida neljandana.