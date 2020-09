Liider Ogier: seis on veel lahtine, kõik suruvad

Toyotat rooliv Gallia kukk kostis, et senised tänased katsed kulgesid tema jaoks hästi. «Liidrikohal on alati tore olla, aga vahe on väga väike ning kõik on veel lahtine. Saab olema raske. Kõik suruvad, mistõttu on seis tihe.»

Ogier lisas: «Muidugi üritasin katsetel suruda. Kui sõidad legendi järgi, on risk alati olemas, aga see on võrdlemisi väike. Tundsin end autos hästi. Olen seda varemgi öelnud, et kui tunne on hea ja usaldus auto vastu olemas, siis ei saa ma aru, et võtaksin palju riske.»