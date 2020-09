Sebastien Ogier' ralli võinuks lõppeda tee ääres

Hoolduspausile läks Ogier vastu liidrina, kuid pärastlõunal sõidetud esimesel kiiruskatsel hakkas Toyota käigukast streikima. Kuuekordse maailmameistri sõnul oli tegu hüdraulikaprobleemiga. «Päris täpselt me veel ei tea, mis probleemiga tegu oli, kuid hüdraulikalt kadus surve. Me ei saanud enam käike vahetada. Kaotasin küll aega, kuid suutsin kahjusid minimeerida,» ütles Ogier.

Tehniline rike tabas tema Toyotat 31-kilomeetrise katse algfaasis. «Ma täpset kilomeetrit ei tea, aga see juhtus esimesel kolmandikul. Probleem muutus järjest tõsisemaks. Päris pikka aega olin kinni kolmandal käigul. Mul on hea meel, et suutsin sellest läbi tulla.»