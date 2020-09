MM-sarja rekordimees: katkestamine maksis Tänakule ilmselt maailmameistritiitli

Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks lõppes Türgi ralli laupäeva esimesel kiiruskatsel, kui nende Hyundai i20 Coupe WRC-masinal purunes roolisüsteem. Täna on valitsevad ilmatšempionid superrally süsteemis küll rajal tagasi, et punktikatselt lisasilmi noppida, kuid ekspertide hinnangul on nende lootus maailmameistritiitlit kaitsta, ilmselt juba kadunud.