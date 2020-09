Neuville’i edu enne viimast võistluspäeva oli prantslaste Seabstien Loebi ja Sebastien Ogier’ ees pool minutit. Belglane teadis, et see vahe on Türgi ralli mõistes marginaalne. Seda enam, et tänasel võistluspäeval tuli kaks korda läbida ralli pikim 38-kilomeetrine katse.