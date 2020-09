Skandaalid ja võidud käsikäes: Djokovic jõudis pöörase tähiseni

See tähendab, et nüüd tõusis Djokovic Master 1000 turniirivõitude arvestuses suveräänseks rekordiomanikuks. Enne Rooma turniiri jagas ta esikohta Rafael Nadaliga. Ühtlasi oli see serblase 81. ATP-turniiri võit. Selles arvestuses hoiab ta maailmas viiendat kohta: eespool on Nadal (85), Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) ja Jimmy Connors (109).