Kangur avas TalTechiga liitumise tagamaid

Otsusele aitas kaasa ka TalTechi pakkumine, mis lubab tal korvpallikarjääri kõrvalt keskenduda ka FIBA spordivaldkonna haridusprogrammis Time Out. «Ma ei ole küll päris üliõpilane nagu mõlemad võistkonnakaaslased, aga me Gregoriga [uus abitreener Gregor Arbet] osaleme Time Out programmis, mis igapäevaselt röövib teatava aja,» jätkas Kangur ning kinnitas, et peab ennast jätkuvalt profikorvpalluriks.