Seda ei juhtu just tihti, et Eesti jalgpalli meistriliiga kohtumine pälvib rahvusvahelises meedias tähelepanu. Möödunud pühapäev oli aga eriline, sest maailma üks suuremaid meediaportaale The Guardian võttis vaevaks kajastada FCI Levadia ja Nõmme Kalju Premium liiga 21. vooru kohtumist.