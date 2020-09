Toyota andis detailse ülevaate tehnilistest probleemidest, mis võisid Ogier'le MM-tiitli maksta

Tuleb välja, et käigukastirikke põhjustas katkine magnet. «Süsteem, mida käiguvahetuseks kasutame, töötab elektroonilisel mootoril. Magnet on selle mootori osa ning see sama magnet purunes. Tegu on väga väikese osakesega – diameeter 40 mm, pikkus 60 mm. Uskumatu, et see võib põhjustada nii suure probleemi.»