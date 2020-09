Mille järgi valida parim monitor e-sportlasele?

Kuigi monitorid võivad tunduda esialgu lihtsad, on reaalsuses aga üllatavalt palju erinevaid parameetreid, mis määravad selle sobivuse üheks või teiseks eesmärgiks. Pilditöötluse jaoks on olulised värvitäpsus ja -sügavus. Üksikmänge eelistavate inimeste jaoks pigem resolutsioon ja värvisügavus. Mõlemale sobiksid väga hästi IPS-paneeliga monitorid. E-sportlastele on kõige olulisem aga monitori reaktsioonaeg, sisendlatentsi näitajad ja muidugi maksimaalne värskendussagedus ja selle stabiilsus. Need on tihtipeale parimad TN-paneeliga monitoridel.

Rääkides reaktsiooniajast, siis seda mõõdetakse millisekundites. See näitab aega, mille jooksul monitori pikslid jõuavad vahetada värvi mustast valgeks (must-valge reaktsiooniaeg, BtW) või ühest halli varjundist teisse (hall-hall reaktsiooniaeg, GtG). Kahjuks ei ole antud näitajad standardiseeritud, mistõttu vahel võivad erineda reaalsusest. Üldiselt aga mida madalam reaktsiooniaeg, seda kiiremini ja selgemalt saab pilt ekraani peal muutuda. See on e-sportlastele ülioluline.

Televiisorid on ühed lihtsamad ja ka populaarsemad seadmed videomängude nautimiseks. Kahjuks ei ole kõik telerid sobilikud e-sportlastele oma kõrge sisendlatentsi tõttu. FOTO: korobskyph / Shutterstock

Reaktsiooniaega ja sisendlatentsi aetakse tihtipeale omavahel sassi – esimene on seotud pikslite värvimuutustega, teine aga näitab ajalist vahet näiteks hiire- või klaviatuurivajutuse ja ekraanil toimuva reaktsiooni vahel. Inimene vajutab nuppu – kui kiiresti see signaal jõuab arvutisse, kui palju aega läheb selle töötlemiseks ja kui kiiresti saab monitor näidata nupuvajutuse tulemust? Sisendlatents määrab seda ning on üks olulisemaid näitajaid e-spordi monitorides.

Kõige enam võrreldakse aga e-spordi monitore värskendussagedusega, seda määratakse hertsides. Tavalised monitorid jooksevad 60 Hz juures, kuid uuemad ja paremad monitorid jõuavad ka 120 ja 144 Hzini. E-sportlaste tarvis on aga olemas ka 240 ja isegi 360 Hzi värskendussagedusega ekraanid. Mida kõrgem värskendussagedus, seda rohkem kaadreid saab ekraan näidata ühe sekundi jooksul.

Populaarseiaks monitori testimise viisiks on UFO test. See aitab selgitada erinevate monitoride parameetreid ja nende kvaliteeti. FOTO: testufo.com

Kui näiteks 60 Hz toega paneel näitab 60 kaadrit sekundis, siis 240 Hz monitor näitab 4 korda rohkem kaadreid – 240. Tulemuseks on see, et mängija näeb ekraanil rohkem liikumist, saab kiiremini reageerida ning paremini sihtida või vajutada õigeid nuppe.

Kahjuks aga ei ole kõik alati lihtne – mida kõrgem on värskendussagedus, seda halvemaks muutub tihtipeale reaktsiooniaeg, mistõttu kiiresti muutuv kontrastne pilt võib sageli minna hägusaks ja koledaks. Seda nimetatakse ghostinguks ehk eesti keeles varjundilisuseks. Siinkohal on oluline leida tasakaalu – kui kõrgeks lasta monitori värskendussagedust, et muud olulised parameetrid ei saaks negatiivselt mõjutatud.

