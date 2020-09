Zlatan Ibrahimovic andis positiivse koroonatesti

Brasiillasest tagalamehe positiivne test tähendab ühtlasi seda, et Milanil on Norra klubi vastu kasutada vaid kaks tervet keskkaitsjat – Matteo Gabbia ja Simon Kjaer –, sest nii Alessio Romagnoli kui ka Mateo Musacchio ravivad hetkel vigastusi.

Ründeliinis on Milanil Ibrahimovicile asendus küll olemas, ent väikestviisi tagasilöök on rootslane eemalejäämine ikkagi. 38-aastane edurivimees on hooaja alguses olnud suurepärases hoos ning tal on kahe mänguga ette näidata kolm väravat.