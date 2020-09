Psühhiaater Jüri Ennet: Veerpalu ja Alaver tuleks spordi juurde tagasi tuua

«Ma mõtlesin veidi sellele, kuidas kogu asi hakkas kulgema. Sportlased teevad trenni ja siis puhkavad. Esimestel etappidel muutuvad metoodikad, toit, toidulisandid ja kogu rõhk on treeningul. Järgmisena muutub taastumine sama tähtsaks kui trenn, metoodika ja lisandid.

Siis tulid päevakorda retseptiravimid, mis olid lubatud. Siis läks veel edasi ja jõuti nende aineteni, mis olid keelatud ja läksid dopinguainete registrisse. Selle pika rea peale, mille esimene ots oli puhas, võib kindla sõnaga öelda, et Alaver ja tema õpilased olid teatud piirini puhtad ja need medalid, kuldsed ja hõbedased, on igati kiiduväärt, asja eest. Neid ei tohi ära unustada,» leidis Ennet.

«Siis läks aga asi edasi. Sport on ülemaailmne poliitika ja suur raha. Mõnel riigil olid sportlased astmaatikud ja muud haigused tulid peale ning konkurents ja mängurlus võttis teise ilme. Kui sul astmat ei olnud, siis sa võitjaks nii lihtsalt tulla ei saanud. See ei ole õigustus, aga näitab taustaolukorda, mis polnud kõige puhtam.

See [Mati Alaveri] päevik iseloomustab minu meelest seda, kuidas head sportlased ja head treenerid oma asja eest võitlevad. Aga see, et asi kännu otsa läks ja pahandus tuli, on suur õppetund neile endale ja kogu Eesti spordiga kokku puutunud isikutele,» jätkas psühhiaater.

«Üks mõte veel. Kõik, kes sõna võtavad, on 101% [kindlad], et hullemaid ja negatiivsemaid tüüpe ja isiksusi kui Alaver ja Veerpalu ei ole olemas. Mina sellega nõus ei ole. Meil on Eesti Antidoping – kus need kümmekond tarka, kellest osad nüüd kõva häält teevad, siis olid? Ei öelnud, et siin on oht ja asi võib puusse minna.

Kus on Eesti Olümpiakomitee suured spetsialistid, et ei nähtud ette seda, et asi on kusagil viltu. Meil oli suusakoondisega terve rida spetsialiste, kus need olid? Me ei saa kogu suurest seltskonnast välja võtta kahte meest – Alaveri ja Veerpalu – ja öelda, et kogu Eestimaa suusaõnnetus on nende poolt kokku keeratud. Ei ole. Esimene ots oli positiivne, teine ots läks viltu ja selle viltuminemise eest on kõrgeauline kohtunik määranud karistuse ja sel teemal ei tasu enam rääkida. Karistus on määratud ja nüüd tuleb eluga edasi minna,» sõnas Ennet.