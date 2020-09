Võta osa 1000 eurose auhinnafondiga Optibeti CS:GO turniirist

Turniir on jaotatud neljaks erinevaks osaks, millest kaks on kvalifikatsioonid. Neist selguvad neli parimat viieliikmelist võistkonda, kes hakkavad omavahel 18. oktoobril poolfinaalides omavahel võistlema. Turniiri auhinnafond on vähemalt 1000 eurot. Turniiri vanusepiiranguks on 18. eluaastat.