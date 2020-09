Otsepilt ⟩ Kes jääb peale linnarivaalide TalTechi ja Selveri lahingus?

Selver on kahe hooaja vahel läbi teinud olulised muutused. Peatreeneritoolile toodi tagasi Rainer Vassiljev ja mängijatest värvatud ka koondise diagonaalründaja Renee Teppan ning nurgaründajad Kristo Kollo ja Andrus Raadik. Olulised liitujad on ka linnarivaali TalTechi ridades pallinud diagonaalründaja Mihkel Nuut ning kaks viimast hooaega Saaremaa Võrkpalliklubis mänginud Mart Toom. Selveris mängivad veel Oliver Orav, Mihkel Varblane, Renet Vanker, Marx Aru, Rauno Haidla, Sten Vahtras, Denis Losnikov, Helger Hääl, Mathisas Külvi, Karl Lilles, Kevin Õun, Krister Õun. Lisaks on meeskonnas soomlasest sidemängija Niko Haapakoski.