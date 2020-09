Piltuudis ⟩ Eesti rallitalent tegi Soomes avarii ja pidi öö haiglas veetma

Virves bad crash ss7, taken to hospital. #PohjanmaaRalli pic.twitter.com/OXdVRTvDsi

Laupäeva õhtul avaldas Virves, et Pruul sai haiglast välja, kuid tema pidi öö seal veetma. «Sander sai haiglast välja ja temaga on kõik õnneks okei. Minu uuringud olid ka korras, aga kere on haige, sest viimse hetkeni ei olnud ma valmis kokkupõrkeks,» kirjutas Virves.