Rikas rallisõber, ae! 120 000 eurot maksab auto, mis meenutab Hyundai ebaedu WRC-sarjas

Tänapäeval on rallisõber harjunud, et Hyundai i20 Coupe WRC on MM-sarja üks kiiremaid masinaid. Lõuna-Korea autotootja mäletab aga ka kehvemaid aegu ning nüüd on rahakal fännil võimalus endale soetada üks Hyundai autodest, mis jäi konkurentidele pigem jalgu kui näitas tagatulesid.