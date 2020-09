VIDEO ⟩ Miami Heati uued staarid viisid tiimi esimest korda pärast LeBron Jamesi ajastut NBA finaali

Viimati mängis Heat finaalis Suure Kolmiku (James, Dwayne Wade, Chris Bosh) luigelauluks kujunenud 2014. aastal (seda neljandat aastat järjest, 2012 ja 2013 võideti ka meistritiitel). Samal suvel siirdus James tagasi varasemasse koduklubisse Cleveland Cavaliersi. Mullu suvel tegi Miami tiim olulisi vangerdusi, kuid väga vähesed uskusid, et need toovad edu kõigest ühe aastaga. Kuid nagu spordis ikka – tähtis, et asjaosalised ise usuvad.