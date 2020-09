20 aastat olümpiakullast ⟩ Nool: loodan, et järgmise medalisti saame 2021 Tokios

2000. aastal Austraalias Sydneys toimunud suveolümpial 8641 punktiga kulla võitnud Nool arvab, et järgmise kümnevõistluse olümpiamedalisti saab Eesti juba vähem kui aasta pärast. «Ma loodan, et 2021 Tokios saame järgmise kümnevõistluse medalisti,» ütles Nool ETV «Ringvaate» stuudios, kuid ei lisanud, kes see võiks olla. «Maailmas on kolm või neli riiki, kellel on kõiki värvi medaleid olümpiamängudelt. Kümnevõistluses ei ole seda suutnud väga paljud riigid teha.»

Juunis 50. juubelit tähistanud Noolelt uuriti, millistel kümnevõistluse aladel suudaks ta tänasel päeval võimalikult võrdväärse tulemuse teha. «Kõige lähedasema tulemuse suudaksin ilmselt teha kuulitõukes ja kettaheites. Need on sellises vanuses kaks kõige lihtsamat, mida teha,» vastas Nool, kes tõukas Sydneys kuuli 15,11 meetrit ja heitis mälestusväärses kettaheiteringis viimasel katsel 43,66 m. «Eks ma muidugi olen nõrgemaks jäänud, aga nendel aladel oleks kukkumine kõige väiksem. Teised alad on jooksu pealt ja kui ei jookse, siis ei jookse.»

Olümpiakulda hoiab Nool kodus ning võttis selle täna korra ka seifist välja. «Medal oli aastaid spordimuuseumis, aga on nüüd mul kodus. Sellist traditsiooni, et ma selle olümpiavõidu aastapäeval välja võtaksin ei ole veel teinud. Äkki hakkan nüüd tegema, ei tea.»

Eesti edukaid olümpialasi võttis rahvas vastu Raekoja platsil. Pildil on kuldmedalimees Erki Nool. FOTO: Peeter Langovits/Postimees

Traditsiooniliselt korraldati olümpiamängudel medali võitnud sportlastele Raekoja platsil vastuvõtutseremoonia. Lisaks kulla võitnud Noolele kanti õlgadel platsile ka judokad Aleksei Budõlin ja Indrek Pertelson, kes said Sydneys kaela pronksmedalid.

Kõige meeldejäävam oli Noolele hoopis vastuvõtt lennujaamas. «Tipi meeskoori esinemine oli väga südamlik. See oli võimas värk, siis said aru, et miskit on korda läinud. Varem oli mind ka lennujaamas vastuvõetud, oli ju medaleid saavutatud küll, aga see meeskoori laul... see oli pidulik ja võimas.