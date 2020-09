Anett Kontaveit Prantsusmaa lahtistel enam väljakutele ei naase

Läinud pühapäeval naiste üksikmängu esimeses ringis prantslanna Caroline Garcia paremust tunnistanud Kontaveit tõdes pärast kohutmist, et pidi mängimiseks kasutama valuvaigisteid. «Üldiselt on siin tõesti väga külm olnud. See polnud hea ka mu õlale, mis Rooma turniirist saati valu on teinud,» tõi Kontaveit välja ootamatu vigastuse.