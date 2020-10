Oktoobri kolmandal päeval anti start tänavuse aasta teisele jalgratta suurtuurile Giro d'Italiale. Eestlastest on ainsana võistlustules 33-aastane Tanel Kangert (EF Pro Cycling), kes hoiab pärast 18. etappi üldarvestuses 32. kohta.

Algselt oli täna Girol plaanis velotuuri pikim etapp, kus ratturitel tuli läbida koguni 258 km, kuid väga kehv ilm sundis korraldajatel tegema korrektuure. Nõnda jäi algsest distantsist alles ainult 124 km ning jalgratturid istusid suure osa ajast meeskonna bussides. See aitas kaitsta osalejate tervist.

Velotuuri üldliidrina jätkab portugallane Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), edestades hollandlast Wilco Keldermani (Team Sunweb) 17 sekundiga. Kolmas on austraallanne Jai Hindley (Team Sunweb), kes kaotab 2.58.

