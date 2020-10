Oktoobri kolmandal päeval anti start tänavuse aasta teisele jalgratta suurtuurile Giro d'Italiale. Eestlastest on ainsana võistlustules 33-aastane Tanel Kangert (EF Pro Cycling), kes hoiab pärast 11. etappi üldarvestuses 27. kohta.

Taaskord oli päev mõeldud sprinteritele ning pikima õlekõrre tõmbas jällegi 29-aastane prantslane Arnaud Demare (Groupama-FDJ), kellele see oli juba neljandaks etapivõiduks tänavusel velotuuril. Lõpukiirenduses edestas ta Peter Saganit (Bora-Hansgrohe) ja Alvaro Jose Hodeg Chaguid (Deceuninck-Quickstep). Tanel Kangert (EF Pro Cycling) veeres üle finišijoone 80. kohal (+1.00).

Üldarvestuses jätkab eestlane 27. positsioonil, kaotades liider Joao Almeidale (Deceuninck-Quickstep) 26 minuti ja 22 sekundiga. Sprinterite arvestuses kasvatas Demare punktisaagi 220 peale. Teisel kohal on Sagan 184 silmaga.

177 km pikkuse etapi võitis Peter Sagan, kellele see oli esimene etapivõit Giro d'Italial. Slovakk tegi otsustava äramineku viimasel tõusul, mille tipust jäi finišini ligi 30 kilomeetrit. Saganile järgnesid ameeriklane Brandon McNulty (+0.19) ja roosa liidrisärgi omanik Joao Almeida (+0.23). Kangert kaotas võitjale 50 sekundit ja ületas finišijoone 15ndana.

Itaalia velotuuri seitsmenda, sileda maal peetud etapi (143 km) võitis taas prantslane Arnaud Demare (Groupama - FJD), kes edestas grupifinišis Peter Saganit (Bora–Hansgrohe) ja Michael Matthewsi (Sunweb). Esimesed said kirja sama aja 2:47.8, Tanel Kangert veeres üle finišijoone 86. kohal, kaotades parematele 28 sekundiga.

Velotuuri üldliidrina jätkab Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step), kes edestab teisele kohale jäävat Pello Bilbaod (Bahrain - McLaren) 43 sekundiga. Kolmandat kohta hoidev Wilco Kelderman (Sunweb) jääb liidrist maha 48 sekundit. Tagasihoidliku tulemuse teinud Kangert loovutas kohti ja on nüüd üldarvestuses 33. positsioonil. Almeidast jääb ta maha 10 minutit ja 10 sekundit.

Velotuuri üldliidrina jätkab Joao Almeida (11:05.36), kelle edu Pello Bilbao Lopez de Armentia ees on 43 sekundit, kolmandaks tõusis Wilco Kelderman (+48). Kangert kerkis üldarvestuses viis kohta 25. positsioonile (+5.39).

Üldarvestuses suutis liidrina startinud Joao Almeida tänu boonussekunditele edu konkurentide ees kahe sekundi võrra kasvatada. Tema järel püsib teisena eilne etapivõitja Jonathan Caicedo (+2) ja kolmas endiselt Pello Bilbao (+39).

Tanel Kangert püsis kogu sõidu vältel peagrupis, ületades finišijoone 49. kohal. Sellega tõusis eestlane üldarvestuses kahe positsiooni võrra 30. kohale. Kaotust on liidrile kogunenud 5 minutit ja 21 sekundit.

Üldarvestuses vajus eestlane 23 kohta tahapoole 32. positsioonile (+5.19). Roosa liidrisärk rändas Quick-Stepi rattur Joao Almeida selga, teiseks tõusis Caicedo, kel on kirjas sama aeg. Kolmas on Pello Bilbao ((Bahrain – McLaren) +37.

Kahjuks katkestas pärast kolmandat etappi võistluse Ineose liider Geraint Thomas, kes kukkus juba võistluse alguses. Waleslane vaagnaluust avastati uuringute käigus mõra ning mehe hooaeg on sellega suure tõenäosusega lõppenud.

Korraliku avalöögi tegi ka Tanel Kangert, kes näitas oma meeskonna paremuselt teist aega ning kokkuvõttes andis see talle 18. koha. Liider jääb nõnda eestlasest 49 sekundi kaugusele.

EF Pro Cyclingu meeskonnas pole Itaalia velotuuril kindlat liidrit, mis annab Kangertile suurema vabaduse näiteks ihaldatud etapivõitu jahtida. Kõige lähemale jõudis ta 2013. aastal, kui lõpetas Astanas sõites 16. etapi teise kohaga. Kahel korral on eestlane tulnud neljandaks (2015 ja 2017), mullu sai ta parimal etapil kirja viienda koha.

Suurtuuridest on Kangertil Giroga ka kõige rohkem kogemusi. Tänavune velotuur on talle juba kaheksandaks. Tema parim koht üldarvestuse on 13., mille ta saavutas nii 2013. kui ka 2015. aastal. Mullu lõpetas ta kolm nädalat kestnud katsumuse 18. positsioonil.