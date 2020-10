Oktoobri kolmandal päeval anti start tänavuse aasta teisele jalgratta suurtuurile Giro d'Italiale. Eestlastest on ainsana võistlustules 33-aastane Tanel Kangert (EF Pro Cycling), kes hoiab pärast 18. etappi üldarvestuses 32. kohta.

Üldarvestuses jätkab liidrina Quick-Stepi rattur Joao Almeida, kelle edu Wilco Keldermani ees (Team Sunweb) on 17 sekundit. Kangert loovutas neli positsiooni ning on 30. (+56.10).