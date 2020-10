🇬🇧 Stage 13, Watch now the Last Km!



🇮🇹 Tappa13, Guarda l'ultimo chilometro!



🇫🇷 Étape 13, Regardez le dernier km !



🇪🇸 Etapa 13, Mira ahora el Último Km!#Giro pic.twitter.com/m6y7NUAQIq