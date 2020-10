Oktoobri kolmandal päeval anti start tänavuse aasta teisele jalgratta suurtuurile Giro d'Italiale. Eestlastest on ainsana võistlustules 33-aastane Tanel Kangert (EF Pro Cycling), kes hoiab pärast kolme etappi üldarvestuses 32. kohta.

Üldarvestuses vajus eestlane 23 kohta tahapoole 32. positsioonile (+5.19). Roosa liidrisärk rändas Quick-Stepi rattur Joao Almeida selga, teiseks tõusis Caicedo, kel on kirjas sama aeg. Kolmas on Pello Bilbao ((Bahrain – McLaren) +37.

Korraliku avalöögi tegi ka Tanel Kangert, kes näitas oma meeskonna paremuselt teist aega ning kokkuvõttes andis see talle 18. koha. Liider jääb nõnda eestlasest 49 sekundi kaugusele.

EF Pro Cyclingu meeskonnas pole Itaalia velotuuril kindlat liidrit, mis annab Kangertile suurema vabaduse näiteks ihaldatud etapivõitu jahtida. Kõige lähemale jõudis ta 2013. aastal, kui lõpetas Astanas sõites 16. etapi teise kohaga. Kahel korral on eestlane tulnud neljandaks (2015 ja 2017), mullu sai ta parimal etapil kirja viienda koha.

Suurtuuridest on Kangertil Giroga ka kõige rohkem kogemusi. Tänavune velotuur on talle juba kaheksandaks. Tema parim koht üldarvestuse on 13., mille ta saavutas nii 2013. kui ka 2015. aastal. Mullu lõpetas ta kolm nädalat kestnud katsumuse 18. positsioonil.