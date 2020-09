Fotod ⟩ Uut hooaega alustanud jõusaalihundid võtsid rivvi ja võrdlesid lihaseid

Valio Profeel Cup 2020✅ 🥇Juuniorid bikinifitness algajad 🥈Naised bikinifitness algajad -169 🥇Juuniorid bikinifitness edasijõudnud 🥇Noorte ja juuniorite absoluut 🥉Naised bikinifitness -169 Ma ei leia isegi sõnu...Ma olen niii ääretult TÄNULIK. Aitäh teile, kes te mu ümber olete-perekond, sõbrad, tiimikaaslased-AITÄH, te olete nii imelised!🙏🏽 Mäletan, kui ma ei julgenud 3-4 aastat tagasi kellelegi isegi iitsatada, et minu üks unistustest on jōuda lavale. Misasja, mina? Ma ei saaks ju sellega elu sees hakkama. Täis lamp olen ju. Ja täna...võib öelda, et päris hea tunne on sellele väiksele saatanale õlal keskmist näidata.😅Ja muidugi kõige vingem on see, et see on alles algus. Saab alati paremini ja paremast veel paremini. Kelleta ma seda muidugi ei suudaks, on minu treener @peepreinart -kes on 24/7 minu jaoks olemas ja kes usub minusse ka siis, kui ma seda ise ei suuda. Ja kui vaja-siis käseb kogu maailma saata sinna samusesse ja MINNA. TEHA. VÕTTA.❤️ Näeme juba 03.10 Tartu karikavõistlustel ja 10.10 Eesti Meistrivõistlustel🔥👊🏼

