Viis tähelepanekut ⟩ Kes olid avanädala suuremad kangelased ja ebaõnnestujad ning kas TalTech kerkis medalipretendendiks?

Viis tähelepanekut:

1. Kas tänavune parim leegionär on juba leitud? Hooaja esimene mäng Saaremaa ja Klaipeda vahel pakkus oodatust rohkem põnevust, kuid üks mees jäi eriti hästi silma – brasiillane Evandro Dias Souza. 32-aastase Souza eelmiste koduklubide nimekiri pole iseenesest midagi erilist, muuhulgas Boliivia, Indoneesia ja Küpros (muide, ta on leiba teeninud kokku suisa kümnes riigis!), aga avavoorus näidatu kinnitas, et saarlased võivad valikuga vähemalt seni igati rahul olla. Kui kaotatud avageimis oli Souza rünnak sarnaselt meeskonnakaaslastele kehv (9-st 3 ehk 33%), siis kolmes järgnevas näitas ta esmaklassilisi numbreid – 24-st 17 (70%). Võrdluseks, Saaremaa mullune leegionärist nurgamees Javier Jimenez hakkas vormi leidma alles kevadel, mil koroona hooajale kriipsu peale tõmbas.

Tõsi, üks mäng, eriti hooaja esimene, ei anna piisavalt tõendusmaterjali, et põhjapanevaid järeldusi teha, samuti pole Leedu klubi blokk-kaitse liiga parim. Hea algus on siiski tehtud, nüüd saab huviga jälgida, kas Souza suudab rünnakul stabiilselt hästi esineda ja kas ka tema servi vastuvõtt ja kaitsemäng annavad hea leegionäri mõõdu välja.

2. Kogenud diagonaalründajate hetkeseis üllatas. Kui veel nädala eest paistis, et välismaalt koju naasnud Eesti diagonaalründajatest on kõige keerulisem seis Saaremaaga taasliitunud Hindrek Pulgal, kes ei löönud kaasa ainsaski kontrollkohtumises, siis avanädalavahetus tõestas vastupidist. Pulk sekkus Klaipeda mängus vahetusest ja tõi keskpärase esitusega 11 punkti (+1), kuid mis kõige tähtsam – saarlane sõnas pärast matši, et sai mängida valuvabalt. Tallinna Selveri diagonaalründaja Renee Teppan sekkus nii avamängus Tartuga kui ka teises kohtumises TalTechiga väljakule vaid episoodiliselt servima, mis kinnitas veelkord, et 27. sünnipäeva tähistanud Eesti koondislase õlg pole veel valmis rünnakul suurt koormust saama.

Tartlaste värske täiendus Siim Põlluäär peaks olema erinevalt Pulgast ja Teppanist küll täie tervise juures ja lõi kontrollmängudes usinalt kaasa, ent hooaja esimestes mängudes ta end kuigi heast küljest näidata ei suutnud. Selveri ja Pärnu vastu (mõlemad viiegeimilised mängud) jäi Põlluäärel selgelt vajaka vastupidavusest. Kohtumises Selveriga oli esimesed kaks geimi tema rünnakuefektiivsus 55% ja kolm viimast 23%, matšis Pärnuga võeti ta aga pärast ebaõnnestunud algust (rünnak 23%) välja ja meeskonna pidid 0:2 kaotusseisust võidule vedama nooremad ründajad.

3. Eelmise punkti viimasest lausest kinni haarates tuleb kiita Tartu Bigbanki kui meeskonda, kes suutis avanädalavahetusest võluda põhikonkurentide vastu välja kaks rasket, ent väärtuslikku 3:2 võitu. Just tartlased võivad avanädalavahetusega meie klubidest enim rahule jääda. Arvestades seda, et üks nende põhimehi Alex Saaremaa on pikemaks ajaks palliplatsilt eemal ja häid vahetusmehi sisuliselt võtta pole, on maratonlahingute võitmine seda suurem saavutus.