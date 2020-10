Suur eelvaade ⟩ Pulk vs. Selver, esimene palganumber, süstid, hiidlasest konkurent ja eeldatavad algkoosseisud

Kui tähtsaks sa pead toonase Selveri peatreeneri Avo Keele rolli oma karjääris?

Avo on olnud minu karjääris äärmiselt oluline inimene ja treener. Neli aastat mängisin tema all Selveris ja kolm Pärnus – siin ei anna üldse kellegi teisega võrreldagi. Avo roll on olnud suurim.

Kui Selver pärast testiperioodi sinuga 2010. aastal esimese lepingu sõlmis, siis kui suur oli su palk?

See oli veel krooniaeg. Ja 7000 krooni oli. Ma ei saa kuidagi öelda, et see halb teenistus oleks olnud. Minu jaoks oli see toona väga suur raha.

Kas sa mäletad, kui palju sa Selveriga kokku tiitleid võitsid?

Mäletan, et esimesel hooajal saime kõik kolm kulda kätte. Aga edasi kõik täpselt enam ei meenu.

Liiga palju oled karjääri jooksul võitnud!

Ei ole! Alati saab veel rohkem.

Kui kaua sul aega läks, et Selveris põhimeheks kerkida?

Esimesed kaks ja pool aastat olin varumees, kolmanda lõpus hakkasin (Argo) Meresaarele konkurentsi pakkuma. Ja neljandal Selveri-hooajal läks Meresaar Tartusse, siis olin ise põhimees.

Mehed Eesti võrkpallikoondises: Andrus Raadik, Hindrek Pulk, Timo Tammemaa, Andri Aganits. FOTO: Mihkel Maripuu

Tuleme lähiminevikku oma teemadega. Mil moel sa oma esimest välishooaega Prantsusmaa tippklubis Chaumont’is hindaksid?

Tegu oli väga õpetliku hooajaga. Pidev eneseteostamine ja konkurents. Ütleme nii, et lihtne polnud, aga ega ma ei eeldanudki, et lihtne peaks olema. Võib-olla lihtsalt lootsin kuidagi, et tekib rohkem variante väljakule pääseda. Poole hooaja pealt sain aru, et seda varianti tegelikult polegi. Treenerid olid oma otsused ära teinud ja palganudki kindlad põhimehed ja kindlad varumehed (diagonaalina tegutses Prantsusmaa koondislane Julien Winkelmuller, kes mängib tänavu Türgi tippklubis Izmiri Arkases – toim.). Igal juhul jääb see hooaeg eluks ajaks meelde.

Kas sind välismaal võib veel kunagi mängimas näha?

Suure tõenäosusega mitte.

Millises seisus sa täna oled? Jätsid õlavigastuse tõttu kõik kontrollmängud vahele, kuid hooaja avamängus Klaipeda vastu sekkusid vahetusest, tõid 11 punkti (+1) ja ütlesid pärast kohtumist, et said valuvabalt tegutseda.

Jah, sain hormoonsüsti ja see on nii palju aidanud, et enam valus pole. Aga nende süstidega on kahjuks nii, et nad töötavad mingi aja ja siis peab uue tegema. Eks see õlg ole mul nagu kõigil võrkpalluritel – katki. Lihtsalt mõnel on rohkem katki ja mõnel vähem. Ütleme siis nii, et annan praegu nii kaua hagu, kuni kannatab anda.

Millises vormis sa oled?